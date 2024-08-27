Трагедия произошла с туристами, которые отправились в тур по леднику Брейоамеркурйекюдль. Он расположен на юге страны. Путешественники рассчитывали приятно провести время, однако неожиданно были вынуждены бороться за выживание. Они попали в ледовую ловушку.

Обратите внимание Мужчина, который побывал в Северной Корее, рассказал, что там увидел

Группа из 25 иностранных туристов нескольких национальностей исследовала ледяную пещеру, когда произошел несчастный случай,

– говорится в сообщении.



В Исландии обвалилась ледовая пещера / Скриншот с видео

2 человека застряли в ловушке

Неожиданно внутри пещеры обвалилась стена со льдом. Сейчас 2 человека считаются пропавшими без вести. Считают, что они оказались в ловушке изо льда. Участие в спасательной операции принимают более 200 экспертов.

Кроме того, известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Мужчину оперативно доставили вертолетом в больницу. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Правоохранители расследуют дело как несчастный случай. Туры по леднику Брейоамеркурйекюдль пока остановили. Неизвестно, когда их восстановят. Туристов призывают не пренебрегать собственной безопасностью и соблюдать правила.