Прикордонники попередили про можливі затримки у в'їзді та виїзді з країн ЄС

Перетин кордону з ЄС завтра, 7 березня, може бути утруднений. Очікуються технічні перерви в процесі пропуску громадян.

Так, у Державній прикордонній службі України повідомили, що в країнах Європейського Союзу планується оновлення інформаційних систем. Їх використовують у прикордонному контролі, а тому будуть запроваджені вимушені перерви.

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7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві попросили взяти до уваги цю інформацію тим громадянам, які завтра, 7 березня, планують поїздку за кордон.