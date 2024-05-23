Приголомшливі краєвиди на узбережжя: популярна країна запустила новий розкішний потяг

Мандрівники дедалі частіше обирають залізничні маршрути, на яких можна сісти та насолоджуватися за вікном зміною міських горизонтів на пишні природні ландшафти. Anantara входить до числа гігантів гостинності, які задовольняють цей попит.

Цей бренд елітних готелів пропонує новий п'ятигодинний розкішний потяг у південному В'єтнамі. Маршрут з'єднує популярні курортні напрямки На Транг і Куї Нхон.

До слова Вдасться заощадити час: Укрзалізниця прискорить поїзд з України до Польщі

У В'єтнамі пропонують побачити найкращі краєвиди з вікна поїзда

Мандрівники зможуть побачити найкращі краєвиди на узбережжі Східного моря.

Новий вагон має на меті відкрити мандрівникам ще більше прекрасних краєвидів В'єтнаму. Як і перший вагон Vietage, він буде приєднаний до державної комерційної залізниці В'єтнаму, яка пролягає всією країною,

– каже Кейт Джонс з Anantara.

Гостям маршруту пропонують пообідній чай та закуски: місцеву ікру, сири, м'ясне асорті. Якщо зробити попереднє замовлення, у поїзді можуть почастувати спеціальними стравами для гурманів.



Неймовірна пропозиція для залізничних туристів / Фото Anantara

На цьому маршруті та інших поїздах гостям пропонують безплатні вина та безалкогольні коктейлі, 15-хвилинну процедуру для голови та плечей.

У вагоні також є бар, туалет, 6 приватних двомісних кабін, WiFi, пледи, подушки та інші необхідні речі.

Джонс каже, що мандрівники залізницею не тільки подорожують повільно й екологічно, але й отримують справжнє візуальне уявлення про країну, дивлячись на такі сцени, як "сільські села, рибалки, які закидають сіті, фермери в полях із водяними буйволами — те, чого ви точно не побачите в літаку".



Краєвиди з потяга приголомшують / Фото Anantara

Поїзд їде зі швидкістю 52 кілометри за годину, основна мета маршруту – розглянути краєвиди з вікна. Це шестигодинна подорож між Данангом і Куй-Ноном.

Вартість подорожі Vietage в одну сторону становить 420 доларів США з людини. Новий маршрут відправляється із залізничного вокзалу Нячанг о 14:00 і прибуває на станцію Дьє Трі в Куїноні о 18:29. Для тих, хто віддає перевагу подорожі у зворотному напрямку, потяги відправляються із залізничного вокзалу Дьє Трі о 14:15 – прибуття на вокзал Нячанга о 18:36.