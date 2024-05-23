Цей бренд елітних готелів пропонує новий п'ятигодинний розкішний потяг у південному В'єтнамі. Маршрут з'єднує популярні курортні напрямки На Транг і Куї Нхон.

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У В'єтнамі пропонують побачити найкращі краєвиди з вікна поїзда

Мандрівники зможуть побачити найкращі краєвиди на узбережжі Східного моря.

Новий вагон має на меті відкрити мандрівникам ще більше прекрасних краєвидів В'єтнаму. Як і перший вагон Vietage, він буде приєднаний до державної комерційної залізниці В'єтнаму, яка пролягає всією країною,

– каже Кейт Джонс з Anantara.

Гостям маршруту пропонують пообідній чай та закуски: місцеву ікру, сири, м'ясне асорті. Якщо зробити попереднє замовлення, у поїзді можуть почастувати спеціальними стравами для гурманів.



Неймовірна пропозиція для залізничних туристів / Фото Anantara

На цьому маршруті та інших поїздах гостям пропонують безплатні вина та безалкогольні коктейлі, 15-хвилинну процедуру для голови та плечей.

У вагоні також є бар, туалет, 6 приватних двомісних кабін, WiFi, пледи, подушки та інші необхідні речі.

Джонс каже, що мандрівники залізницею не тільки подорожують повільно й екологічно, але й отримують справжнє візуальне уявлення про країну, дивлячись на такі сцени, як "сільські села, рибалки, які закидають сіті, фермери в полях із водяними буйволами — те, чого ви точно не побачите в літаку".



Краєвиди з потяга приголомшують / Фото Anantara

Поїзд їде зі швидкістю 52 кілометри за годину, основна мета маршруту – розглянути краєвиди з вікна. Це шестигодинна подорож між Данангом і Куй-Ноном.

Вартість подорожі Vietage в одну сторону становить 420 доларів США з людини. Новий маршрут відправляється із залізничного вокзалу Нячанг о 14:00 і прибуває на станцію Дьє Трі в Куїноні о 18:29. Для тих, хто віддає перевагу подорожі у зворотному напрямку, потяги відправляються із залізничного вокзалу Дьє Трі о 14:15 – прибуття на вокзал Нячанга о 18:36.

Зауважимо, підготовка до літнього сезону набирає обертів. Між Італією та Хорватією вже запустили перший прямий потяг. Він поєднав відразу три країни.