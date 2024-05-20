Кордон Фінляндії з РФ можуть частково відкрити: влада зробила нову заяву

Уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі. Вже зараз стало відомо, що кордон можуть спробувати частково відкрити.

Це планують зробити тоді, коли буде ухвалено "закон про випровадження". Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.

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Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

У нещодавній заяві Орпо підтвердив, що, за даними розвідки, політика Росії залишається послідовною і ситуація на кордоні не змінилася. Попри відсутність сплеску нелегальних перетинів кордону цієї весни, значна кількість людей все ще очікує на в'їзд до Фінляндії з Росії.

За його словами, є всі підстави вважати, що якщо відкриють прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди.

Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон,

– зазначив Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії. Вони планують спробувати почати з одного прикордонного пункту, і якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші.

До слова, український прапор, який майорить перед мерією фінського міста Лаппеенранта біля кордону з Росією, у квітні неодноразово зазнав вандалізму. Міська влада звернулася до поліції.