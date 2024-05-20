Це планують зробити тоді, коли буде ухвалено "закон про випровадження". Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.
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Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ
У нещодавній заяві Орпо підтвердив, що, за даними розвідки, політика Росії залишається послідовною і ситуація на кордоні не змінилася. Попри відсутність сплеску нелегальних перетинів кордону цієї весни, значна кількість людей все ще очікує на в'їзд до Фінляндії з Росії.
За його словами, є всі підстави вважати, що якщо відкриють прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди.
Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.
Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон,
– зазначив Орпо.
За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії. Вони планують спробувати почати з одного прикордонного пункту, і якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші.
До слова, український прапор, який майорить перед мерією фінського міста Лаппеенранта біля кордону з Росією, у квітні неодноразово зазнав вандалізму. Міська влада звернулася до поліції.