Це планують зробити тоді, коли буде ухвалено "закон про випровадження". Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.

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Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

У нещодавній заяві Орпо підтвердив, що, за даними розвідки, політика Росії залишається послідовною і ситуація на кордоні не змінилася. Попри відсутність сплеску нелегальних перетинів кордону цієї весни, значна кількість людей все ще очікує на в'їзд до Фінляндії з Росії.

За його словами, є всі підстави вважати, що якщо відкриють прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди.

Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон,

– зазначив Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії. Вони планують спробувати почати з одного прикордонного пункту, і якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші.

До слова, український прапор, який майорить перед мерією фінського міста Лаппеенранта біля кордону з Росією, у квітні неодноразово зазнав вандалізму. Міська влада звернулася до поліції.