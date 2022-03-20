На празькому ярмарку можна спробувати український борщ від Ольги Мартиновської

Зірковий кулінар та суддя шоу МастерШеф Ольга Мартиновська зайнялася волонтерством у Європі.

Так, Ольга Мартиновська у співпраці з фондом "Ти не один" долучилася до збору коштів на ліки для українців.

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У рамках акції вона приготує для мешканців Праги борщ та інші українські страви. Скуштувати їх можна 19 та 26 березня на традиційному фермерському ринку на Наплавці (Rašínovo nábřeží). Ярмарок відкритий з 08:00 до 14:00.

Серед анонсованих смаколиків: борщ, українське сало, пиріжки з вишнями, пироги з маком, інша випічка та узвар.

На зібрані кошти купують життєво необхідні ліки в Чехії, Німеччині, Бельгії, Франції та роздають їх нужденним в Україні. Ви легко знайдете це місце – жовто-блакитна символіка, українські дівчата та аромат часникових пампушок. Підтримаймо Україну! Перемога за нами, – йдеться у дописі в Instagram.

Празьке частування українських страв у фото



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram