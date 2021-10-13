У Празі розпочали підготовку до різдвяного ярмарку: коли і де він буде відбуватися

Минулого року через пандемію COVID-19 Прага відмовилася від масштабного святкування різдвяного періоду, обмежившись лише встановлення ялинки. У цьому році найбільший у Празі різдвяний ярмарок таки відбудеться. Столична мерія погодила відповідне рішення.

Карантинні вимоги під час проведення святкового ярмарку будуть діяти. Їх представники влади міста оголосять пізніше.

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Детальніше про проведення різдвяного ярмарку у Празі

Різдвяний ярмарок проведуть на Староміській площі. Багаторічний організатор події, компанія Taiko, отримала від влади міста офіційне повідомлення про те, що вона може починати підготовку до ярмарку.

Так, святковий ринок планують відкрити 27 листопада. У той самий день у столиці Чехії проведуть урочисту церемонію запалювання різдвяної ялинки. Триватиме ринок до 6 січня 2022 року.

Дозвіл міської влади також поширюється на інший великий ярмарок, який традиційно організовують на Вацлавській площі.