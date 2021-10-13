Карантинные требования при проведении праздничной ярмарки будут действовать. Их представители власти города объявят позже.

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Подробнее о проведении рождественской ярмарки в Праге

Рождественскую ярмарку проведут на Староместской площади . Многолетний организатор события, компания Taiko, получила от властей города официальное сообщение о том, что она может начинать подготовку к ярмарке.

Так, праздничный рынок планируют открыть 27 ноября . В то же день в столице Чехии проведут торжественную церемонию зажжения рождественской елки. Продлится рынок до 6 января 2022 года.