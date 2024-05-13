Прага поєднала у собі все, про що мріють мандрівники: древню загадкову історію, фантастичну архітектуру, смачну місцеву кухню та драйвове нічне життя. Завдяки своїй красі та активному піару у масовій культурі чеська столиця стала одним з найпопулярніших міст для дівич-вечорів та парубоцьких вечірок.

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Для наречених готують заборону

Варто зауважити, що передвесільні вечірки не надто тішать місцевих жителів. Люди зауважують, що страждають від гамору та кількості людей, які прибувають на власні свята та заполоняють вулиці чеської столиці.



У Празі модно влаштовувати передвесільні вечірки / Unsplash

Жителям Праги вирішили піти назустріч та ввести заборону для туристів. У місті хочуть заборонити маскарадні костюми. Вони у Празі дуже популярні під час дівич-вечорів та парубоцьких вечірок.

Тим часом організатори вечірок та навіть передвесільних турів до чеської столиці називають заборону просто абсурдною. Наголошують, що наречені ставляться до міста з максимальною повагою та не роблять нічого, що може хоч якось нашкодити Празі або її мешканцям. Окрім того, зауважують, що заборони можуть мати протилежний ефект. Чим більше заборон встановлюватимуть, тим більше буде охочих приїхати на вечірки.

Прагу називають столицею гедонізму. Туроператори зауважують, що чеська столиця завжди була приємною та гостинною й має такою залишатися. Місцеву владу просять припинити робити з туристів злодіїв у цій історії.