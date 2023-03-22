Тому в цій статті ми розглянемо, чи потрібно носити шолом, що входить до обов'язкового обладнання велосипеда та що загрожує порушнику.

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Обов'язкове обладнання велосипеда

Відповідно до закону "Про дорожній рух" (Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.), кожен велосипед в Чехії повинен бути обладнаний такими пристроями безпеки:

Двома незалежними один від одного гальмами – переднім та заднім; Заднім світловідбивачем червоного кольору. Переднім світловідбивачем білого кольору. Обидва відбивачі повинні розміщуватися вище за рівень колеса. Відбивачами помаранчевого кольору на обох сторонах педалей, а також на спицях переднього або заднього колеса (мінімум по одному відбивача з кожного боку колеса). Замість світловідбивачів на педалях та заднього катафоту велосипедист може використовувати взуття та одяг зі світловідбиваючими елементами. Крім того, задній світловідбивач може бути поєднаний із ліхтарем. Кінці рульових ручок повинні бути закриті гумовими або пластиковими заглушками, щоб уникнути травм при падінні і не травмувати пішоходів.

Для поїздок вдень у нормальних метеоумовах іншого обладнання не потрібно. Однак, при зниженій видимості (у вечірній чи нічний час, або вдень в умовах туману, дощу чи снігопаду, або при проїзді через тунель) обов'язково мати також:

передній електричний ліхтар білого кольору;

задній електричний ліхтар червоного кольору, що святить постійно або імпульсно;

джерело електричного живлення, здатне забезпечити безперебійну роботу двох ліхтарів протягом 1,5 години.

За відсутність або несправну роботу одного або кількох обов'язкових пристроїв велосипедисту загрожує штраф до 2000 крон (3350 гривень).

Чеська поліція також рекомендує обладнати велосипед дзвінком, захисним кожухом для ланцюга та крилами. Однак це лише рекомендації, дотримуватися яких не обов'язково.

Шолом

За законом носити шолом зобов'язані лише велосипедисти віком до 18 років. За порушення передбачено штраф до 2000 крон. На дорослих любителів двоколісного педального транспорту це правило не поширюється. Втім, варто пам'ятати, що шолом – це ефективний засіб захисту від серйозних травм. Чеські велосипедисти незалежно від віку масово використовують його, адже безпека понад усе.