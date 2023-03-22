Поэтому в этой статье мы рассмотрим, нужно ли носить шлем, входящий в обязательное оборудование велосипеда и угрожающий нарушителю.

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Обязательное оборудование велосипеда

В соответствии с законом "О дорожном движении" (Zákon o silničnej prepravy č. 361/2000 Sb.), каждый велосипед в Чехии должен быть оборудован следующими устройствами безопасности:

Двумя независимыми друг от друга тормозами – передним и задним; Задним световозвращателем красного цвета. Передним световозвращателем белого цвета. Оба отражателя должны размещаться выше уровня колеса. Отражателями оранжевого цвета на обеих сторонах педалей, а также на спицах переднего или заднего колеса (минимум по одному отражателю с каждой стороны колеса). Вместо световозвращателей на педалях и заднего катафота велосипедист может использовать обувь и одежду со светоотражающими элементами. Кроме того, задний световозвращатель может быть соединен с фонарем. Концы рулевых ручек должны быть закрыты резиновыми или пластиковыми заглушками во избежание травм при падении и не травмировать пешеходов.

Для поездок днем в нормальных метеоусловиях другого оборудования не требуется. Однако при пониженной видимости (в вечернее или ночное время или днем в условиях тумана, дождя или снегопада или при проезде через туннель) обязательно иметь также:

передний электрический фонарь белого цвета;

задний электрический фонарь красного цвета, постоянно светящий или импульсный;

источник электрического питания, способный обеспечить бесперебойную работу двух фонарей в течение 1,5 часов.

За отсутствие или неисправную работу одного или нескольких обязательных устройств велосипедисту грозит штраф до 2000 крон (3350 гривен).

Чешская полиция также рекомендует оборудовать велосипед звонком, защитным кожухом для цепи и крыльями. Однако это только рекомендации, придерживаться которых не обязательно.

Шлем

По закону носить шлем обязаны только велосипедисты моложе 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 крон. На взрослых любителей двухколесного педального транспорта это правило не распространяется. Впрочем, следует помнить, что шлем – это эффективное средство защиты от серьезных травм. Чешские велосипедисты независимо от возраста массово используют его, ведь безопасность превыше всего.