Шрі-Ланка скасувала ковідні обмеження для в’їзду в країну

Все більше країн відмовляються від коронавірусних обмежень для туристів. На цей раз і Шрі-Ланка скасувала усі додаткові вимоги, пов'язані з пандемією Covid.

Відтак, тепер мандрівникам, які прямують на Шрі-Ланку, не потрібно перейматися через ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію. Нові правила в'їзду в країну для іноземців почали діяти ще з 7 грудня.

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На Шрі-Ланку без Covid-обмежень

Перед посадкою або після прибуття в країну туристам вже не потрібно надавати негативний тест на Covid-19. Крім цього, неважливо, чи пройшов мандрівник повну вакцинацію від коронавірусу, чи ні. Адже сертифікати також не вимагатимуть.

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що якщо іноземні відвідувачі матимуть позитивний результат на Covid після прибуття до Шрі-Ланки, вони повинні ізолюватися на 7 днів у лікарні, готелі або в приватній резиденції. Усі витрати на лікування та ізоляцію покладаються на самого туриста.

Українцям для в’їзду на Шрі-Ланку необхідна віза

Туристичну візу можна оформити онлайн на сайті eta.gov.lk. З 1 грудня Шрі-Ланка збільшила вартість виготовлення дозволу на в’їзд. Тепер віза на 30 днів обійдеться не 35, а 50 доларів. А ще для туристів доступна віза на 180 днів, за тою ж ціною. Також можна оформити візу після прибуття за 60 доларів.