Следовательно, теперь путешественникам, направляющимся на Шри-Ланку, не нужно беспокоиться через ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Новые правила въезда в страну для иностранцев начали действовать еще с 7 декабря.

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На Шри-Ланку без Covid-ограничений

Перед посадкой или по прибытии в страну туристам уже не нужно давать отрицательный тест на Covid-19. Кроме этого, неважно, прошел ли путешественник полную вакцинацию от коронавируса или нет. Ведь сертификаты тоже не потребуют.

Министерство здравоохранения заявляет, что если иностранные посетители будут иметь положительный результат на Covid по прибытии в Шри-Ланку, они должны изолироваться на 7 дней в больнице, гостинице или частной резиденции. Все расходы по лечению и изоляции возлагаются на самого туриста.

Украинцам для въезда на Шри-Ланку необходима виза

Туристическую визу можно оформить онлайн на сайте www.eta.gov.lk. С 1 декабря Шри-Ланка увеличила стоимость изготовления разрешения на въезд. Теперь виза на 30 дней обойдется не 35, а 50 долларов. А еще для туристов доступна виза на 180 дней по той же цене. Также можно оформить визу по прибытии за 60 долларов.