Нарешті є відповідь: чи можна просити помінятися місцем у літаку

Часто на борту літака можуть спалахнути суперечки через прохання помінятися місцем. Засновниця школи етикету Джекі Вернон-Томпсон розставила всі крапки над "і", чи можна так робити.

Декілька днів тому на борту рейсу Ryanair спалахнула масова бійка за місця. Люди не поділили бажані. Джекі Вернон-Томпсон – засновниця школи етикету From the Inside-Out – розповіла, чи можна взагалі просити когось поступитися своїм місцем для іншого пасажира.

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То як же діяти

За словами Вернон-Томпсон, просити когось помінятися місцем означає поставити людину у незручне становище. Вона може не афішувати, чому вирішила придбати саме цей квиток.

Під час вибору місця враховуються зручність і комфорт. У декого можуть бути довші ноги, і за цей додатковий простір для ніг доведеться додатково заплатити. Інші можуть почуватися комфортніше, поклавши голову на стінку біля вікна, або їм подобається відчуття затишку біля вікна,

– наголосила Вернон-Томпсон.

Загалом є головне правило "обміну місцями": ніколи не пропонувати гірше місце, аніж те, яке пасажир придбав для себе. Не варто навіть намагатися "пересадити" пасажира з преміум-класу в економклас.

Також недоречно просити пересісти пасажира, який летить з компанією.

Окрім того, якщо почули відмову, не варто вмикати агресію. Це не допоможе, а лише погіршить ситуацію.