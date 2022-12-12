Від 20 до 5 тисяч злотих: 8 "зимових" штрафів, на які водії можуть нарватися у Польщі

Хоч і Польщі здебільшого схожі ПДР з українськими, там все ж передбачені штрафи за те, що в Україні і не вважається порушенням. Частина з них особливо актуальна у зимовий період.

Так, аби українським водіям на польських дорогах не нарватися на штраф у кругленьку суму, варто знати кілька "зимових" правил дорожнього руху, які діють в Польщі. До того ж у вересні цього року значно зросли суми покарання для автолюбителів.

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За що можна отримати штраф у Польщі взимку

Згідно з новими тарифами Кодексу дрібних правопорушень (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) та Закону про дорожній рух (ст. 60, 66, 67) водіїв у зимовий період можуть покарати за такі порушення:

увімкнений двигун для прогрівання салону під час очищання авто від снігу – 300 злотих;

сніг на авто під час руху – до 3000 злотих. Зокрема, за засніжені фари, та інші ліхтарі водій заплатить від 20 до 500 злотих , якщо авто матиме брудне від снігу лобове скло під час руху – 500 злотих;

Зокрема, за засніжені фари, та інші ліхтарі водій заплатить , якщо авто матиме брудне від снігу лобове скло під час руху – якщо на авто засніжені чи забруднені реєстраційні номерні знаки, то вас зможуть оштрафувати на 100 злотих . Натомість якщо водій навмисно ховає номерні знаки, то штраф збільшиться в п’ять разів;

. Натомість якщо водій навмисно ховає номерні знаки, то штраф збільшиться в п’ять разів; якщо після зупинки водій вийде з автомобіля, не вимкнувши двигун, йому доведеться заплатити 50 злотих . Якщо відійде від авто – 100 злотих;

. Якщо відійде від авто – водіям, які прикріплюють сани до автомобіля, щоб розважити дітей чи з іншою метою, така поїздка коштуватиме 500 злотих . Якщо це призведе до травм або смерті, то водій може потрапити до в’язниці;

. Якщо це призведе до травм або смерті, то водій може потрапити до в’язниці; за дрифт по дорогах загального користування й на парковках штраф збільшився до 5 000 злотих;

за використання ланцюгів протиковзання на шинах на дорозі, що не засипана снігом, оштрафують на 100 злотих;

їзда на шипованих шинах тепер коштуватиме 100 злотих.

Пересуваючись на авто дорогами в чужій країні, не забудьте ознайомитися з місцевими ПДР. Адже незнання правил не звільняє від відповідальності.