Так, чтобы украинским водителям на польских дорогах не нарваться на штраф в кругленькую сумму, стоит знать несколько действующих в Польше "зимних" правил дорожного движения. К тому же, в сентябре этого года значительно выросли суммы наказания для автолюбителей.

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За что можно получить штраф в Польше зимой

Согласно новым тарифам Кодекса мелких правонарушений (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) и Закона о дорожном движении (ст. 60, 66, 67) водителей в зимний период могут наказать за следующие нарушения:

включен двигатель для прогрева салона при очистке авто от снега – 300 злотых;

снег на авто во время движения до 3000 злотых. В частности, за заснеженные фары и другие фонари водитель заплатит от 20 до 500 злотых , если авто будет иметь грязное от снега лобовое стекло во время движения – 500 злотых;

В частности, за заснеженные фары и другие фонари водитель заплатит , если авто будет иметь грязное от снега лобовое стекло во время движения – если на авто заснеженные или загрязненные регистрационные номерные знаки, вас смогут оштрафовать на 100 злотых. Если водитель намеренно скрывает номерные знаки, то штраф увеличится в пять раз;

Если водитель намеренно скрывает номерные знаки, то штраф увеличится в пять раз; если после остановки водитель выйдет из автомобиля, не выключив двигатель, ему придется заплатить 50 злотых . Если отойдет от авто – 100 злотых;

. Если отойдет от авто – водителям, которые прикрепляют сани к автомобилю, чтобы развлечь детей или в других целях, такая поездка будет стоить 500 злотых . Если это приведет к травмам или смерти, то водитель может попасть в тюрьму;

. Если это приведет к травмам или смерти, то водитель может попасть в тюрьму; за дрифт по дорогам общего пользования и на парковках штраф увеличился до 5 000 злотых;

за использование цепей противоскольжения на шинах на дороге, не засыпанной снегом, оштрафуют на 100 злотых;

езда на шипованных шинах теперь будет стоить 100 злотых.

Передвигаясь на авто дорогами в чужой стране, не забудьте ознакомиться с местными ПДД. Ведь незнание правил не освобождает от ответственности.