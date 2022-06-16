Правила етикету в Нідерландах: 10 особливостей, які слід знати кожному, хто перебуває в країні

Нідерланди славляться своєю свободою. Однак, попри відчуття вседозволеності, важливо пам'ятати про кілька правил, яких повинен дотримуватися кожен нідерландець та гість країни.

Як і в будь-якій країні, в Нідерландах, зокрема в Амстердамі, діють свої писані й неписані правила етикету та поведінки. І аби ваше перебування в країні було не лише захоплюючим, але й комфортним, а процес інтеграції до нідерландського суспільства – продуктивнішим, пропонуємо попередньо вивчити корисну інформацію, яка стане вас в пригоді.

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Негласні правила етикету в Нідерландах

Місцеві жителі дуже цінують ввічливість та тактовність. При вході в магазин або інше громадське місце заведено вітатись з усіма присутніми.

У Нідерландах дозволило вживати легкі наркотики, але робити це можна лише у спеціальних закладах – кофішопах (coffee shop).

Сніданок у нідерландців – о 08:00 – 10:00, ланч – о 12:00 – 14:00, а ось обід – з 18:00 до 20:00.

Для нідерландців важлива пунктуальність й повага до їхнього часу. Місцеві жителі можуть прийняти запізнення на зустріч за образу.

Вітаються та прощаються там міцним рукостисканням. Ба більше, чим довше воно триває, тим більшу повагу виявляєте.

У гості в країні не заведено приходити із порожніми руками. Зазвичай з собою приносять квіти або каву.

Нідерландці не створюють тісних черг – вони намагаються поважати особистий простір кожного та дотримуватися дистанції понад метр.

Вас можуть оштрафувати, якщо викинете сміття у недозволеному місці.

Амстердам – це місто велосипедів, тож кожен місцевий житель знає, що заборознено навіть однією ногою ступати на велосипедну доріжку.

У кварталі червоних ліхтарів заборонено вживати алкоголь, поводитися потрібно спокійно. Не можна також розглядати чи фотографувати дівчат, які там працюють.

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