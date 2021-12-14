Працювали без договорів: з Польщі депортували 7 українців

Польські правоохоронці виявили, що не всі працівники одного з підприємств Жаганського повіту мали всі необхідні документи для роботи. Серед порушників були й українці.

Порушення виявили завдяки спільним зусиллям прикордонників та інспекторів праці.

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Виявилося, що українці працювали понад 2 тижні, без письмових договорів та дозволів на роботу. Роботодавець також порушив норми Кодексу охорони праці. Як наслідок – проти 7 громадян України ухвалили рішення про депортацію.

Однак постраждали не лише українці. Чималий штраф у 30 тисяч злотих, тобто приблизно 197,6 тисячі гривень, отримав роботодавець.

Що загрожує нелегалам

У Польщі планують ухвалити зміни до законодавства, які змінять відповідальність за нелегальне працевлаштування робітників. Нові правила можуть запрацювати вже з 1 січня 2022 року. Документ передбачає, що лише роботодавець буде відповідати за нелегальне працевлаштування.

Якщо нелегального працівника зафіксували контролюючі органи, то на нього можуть чекати:

штраф (кілька тисяч євро у країнах ЄС);

процес екстрадиції (арешт і передача особи державою у країну громадянства);

заборона на в'їзд (середній термін – від 3 до 5 років).

Українці, на жаль, не бояться працевлаштовуватись нелегально за кордоном через низку причин. Зокрема, безліч наших співгромадян звикли працювати "на чорну" у рідній країні, тому подібний досвід за кордоном їх не лякає.

Випадки покарання за порушення міграційного законодавства у Європі – не рідкість. До прикладу, згідно з даними Головного управління поліції Німеччини, за липень – вересень 2020 року з країни екстрадували 300 громадян України.