Працівникам польських Biedronka у липні підвищать зарплати: хто та скільки отримуватиме

З липня 2023 року мережа супермаркетів Biedronka у Польщі підвищить зарплати приблизно 60 тисячам своїх працівників. А це понад 75% від загального штату компанії.

Підвищення заробітної плати буде продовженням процесу збільшення, на який Biedronka виділяла приблизно 650 мільйонів злотих щорічно.

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Хто отримує підвищення та які суми?

На підвищення заробітної плати у Biedronka можуть претендувати люди, які працюють на посадах:

касира,

продавця-касира,

працівника магазину,

заступника завідувача магазина.

Підвищення заробітної плати отримають також бригади 17 розподільних пунктів мережі.

Так, з липня 2023 року касир-продавець, який починає працювати в мережі, зароблятиме від 4 050 до 4 400 злотих брутто, а якщо він має стаж понад три роки, то від 4 200 до 4 650 злотих брутто.

Працівники розподільчих центрів Biedronka також отримають підвищення зарплати. Так, робітник складу з найменшим стажем зможе розраховувати на 4 400 – 4 700 злотих брутто, а адміністративно-складський інспектор – на 5 050 – 5 350 злотих брутто. Водночас через три роки ці ставки збільшаться до 4 850 – 5 150 злотих і 5 350 – 5 650 злотих відповідно.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року мінімальна оплата праці в Польщі становить 3 490 злотих за місяць і 22,80 злотих за годину роботи. А вже 1 липня вона дорівнюватиме 3 600 злотих за місяць і 23,50 злотих за годину.

В яких містах Польщі найкращі зарплати

Головне статистичне управління Польщі опублікувало дані про середню зарплату в регіонах. Виявилось, що найвигідніше працювати не у Варшаві, а в менших містах – Кракові та Гданську.

У Кракові зарплата найвища – 10 050 злотих на місяць (87 805 гривень). У Гданську за місяць можна в середньому заробити 9 645 злотих (84 260 гривень).