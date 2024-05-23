Працевлаштування українців в Німеччині: які шанси у біженців знайти роботу
Джерело:Spiegel.de
У ФРН перебуває чимала кількість українських біженців. Очевидно, перебуваючи в чужій країні, люди потребують стабільної роботи та доходу. Не в кожній державі українцям легко знайти роботу, але це не про Німеччину.
Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Інститутом досліджень ринку праці та професій (IAB), німецькі експерти ринку праці оптимістично оцінюють перспективи працевлаштування українських біженців у середньостроковій перспективі. Водночас понад 40% центрів зайнятості не мають достатньо персоналу для консультування біженців.
Читайте також Навіть без знання мов: у яких містах ЄС українцям найлегше знайти роботу
Які шанси в українців знайти роботу в Німеччині?
Інститут досліджень ринку праці та професій оприлюднив результати оцінки німецькими центрами зайнятості перспектив працевлаштування українських біженців на німецькому ринку праці. В опитуванні взяли участь 256 центрів зайнятості, що становить 63% респондентів.
Результати дослідження такі:
- 80% центрів зайнятості погоджуються із твердженням, що біженці з України мають гарні можливості працевлаштування в Німеччині в середньостроковій перспективі.
- 74% припускають, що українцям легше інтегруватися на ринку праці, ніж багатьом іншим біженцям.
- 56% центрів зайнятості вказали, що українські біженці мають знання та навички, актуальні для ринку праці.
Водночас було виявлено, що 28% центрів зайнятості оптимістично оцінюють перспективи працевлаштування українських біженців у своїх галузях. Однак, значна частина представників центрів зайнятості лише частково погоджується з цим прогнозом.
У першому кварталі 2023 року приблизно 43% центрів зайнятості відчувають нестачу кадрів, що перешкоджає їхній здатності надавати послуги з консультування та працевлаштування біженців.
Деякі райони Німеччини не хочуть приймати українців
У Німеччині постійний приплив мігрантів залишається нагальною проблемою. Адже це створює значні виклики для місцевої влади, яка намагається впоратися з непередбачуваним зростанням населення.
Останнім часом інтеграція новоприбулих біженців викликає труднощі, що призводить до зростаючого небажання приймати нових біженців. Існують обмежені можливості розміщення українських біженців.