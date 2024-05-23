Працевлаштування українців в Німеччині: які шанси у біженців знайти роботу

У ФРН перебуває чимала кількість українських біженців. Очевидно, перебуваючи в чужій країні, люди потребують стабільної роботи та доходу. Не в кожній державі українцям легко знайти роботу, але це не про Німеччину.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Інститутом досліджень ринку праці та професій (IAB), німецькі експерти ринку праці оптимістично оцінюють перспективи працевлаштування українських біженців у середньостроковій перспективі. Водночас понад 40% центрів зайнятості не мають достатньо персоналу для консультування біженців.

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Які шанси в українців знайти роботу в Німеччині?

Інститут досліджень ринку праці та професій оприлюднив результати оцінки німецькими центрами зайнятості перспектив працевлаштування українських біженців на німецькому ринку праці. В опитуванні взяли участь 256 центрів зайнятості, що становить 63% респондентів.

Результати дослідження такі:

80% центрів зайнятості погоджуються із твердженням, що біженці з України мають гарні можливості працевлаштування в Німеччині в середньостроковій перспективі.

74% припускають, що українцям легше інтегруватися на ринку праці, ніж багатьом іншим біженцям.

56% центрів зайнятості вказали, що українські біженці мають знання та навички, актуальні для ринку праці.

Водночас було виявлено, що 28% центрів зайнятості оптимістично оцінюють перспективи працевлаштування українських біженців у своїх галузях. Однак, значна частина представників центрів зайнятості лише частково погоджується з цим прогнозом.

У першому кварталі 2023 року приблизно 43% центрів зайнятості відчувають нестачу кадрів, що перешкоджає їхній здатності надавати послуги з консультування та працевлаштування біженців.

Деякі райони Німеччини не хочуть приймати українців

У Німеччині постійний приплив мігрантів залишається нагальною проблемою. Адже це створює значні виклики для місцевої влади, яка намагається впоратися з непередбачуваним зростанням населення.

Останнім часом інтеграція новоприбулих біженців викликає труднощі, що призводить до зростаючого небажання приймати нових біженців. Існують обмежені можливості розміщення українських біженців.