Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит: оприлюднили перелік
Джерело:Schengen Visa Info
Німеччина – в трійці європейських країн, які прийняли найбільше біженців на тлі російсько-української війни. В країні відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Втім, є й ті професії, які мають найбільший попит.
Працевлаштування у Німеччині
У Німеччині, як і в інших країнах, певні професії затребуваніші, водночас інші фахівці не можуть знайти роботу. Портал SchengenVisaInfo.com оприлюднив дані, згідно з якими найбільша потреба у галузях науки, техніки та охорони здоров'я.
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Фахівців поділяють на 3 категорії залежно від рівня кваліфікації:
- Експерти з вищою освітою (щонайменше 4 роки навчання);
- Висококваліфіковані спеціалісти, які навчалися не менше 2 років;
- Спеціалісти, які мають технічну освіту.
Експерти з вищою освітою: з таким рівнем підготовки Німеччина з радістю влаштує на роботу:
- лікарів, які спеціалізуються на внутрішніх захворюваннях;
- лікарів, що спеціалізуються в галузі анестезіології;
- лікарів невідкладної медичної допомоги;
- фармацевтів;
- фахівців з розробки програмного забезпечення;
- юристів.
Серед висококваліфікованих спеціалістів Німеччина запрошує фахівців з:
- підземних робіт і будівництва свердловин;
- обслуговування та монтажу електричних ланцюгів;
- сантехніки, опалення та кондиціонування повітря;
- догляду за літніми людьми.
Серед спеціалістів з технічною освітою легко знайдуть роботу:
- спеціалісти з податкового консультування;
- фізіотерапевти;
- ерготерапевти;
- логопеди;
- спеціалісти, які контролюють виконання підземних і сантехнічних робіт, кондиціонування повітря.
Як знайти роботу у Німеччині
Насамперед можете звернутися до Агентства з працевлаштування в вашому регіоні. Там вас проконсультують й розкажуть, яку роботу можете отримати. На сайті ви знайдете біржу праці (Jobbörse), де можна шукати вакансії.
Також для українців створенні спеціальні ресурси, наприклад, monster.de, stepstone.de, jobbörse.de, adzuna.de та Make-it-in-Germany.de. Тож можете зазирнути на них, й пошукати потрібні вакансії. Крім того, шукати роботу можна і в Linkedin та Xing.