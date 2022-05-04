Прага готує зміни до правил безкоштовного проїзду у транспорті: чого очікувати біженцям

Влада Праги анонсувала зміни щодо безкоштовного проїзду у міському громадському транспорті для біженців з України. Нові правила планують ввести уже з 1 червня.

Згідно з новим рішенням, яке ще офіційно не ухвалили, українці, що прибули до Чехії після 24 лютого, безоплатно користуватися міським транспортом Праги зможуть лише перші 5 днів після перетину кордону. Підставою для цього буде прикордонний штам у паспорті або видана віза тимчасового захисту.

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Скільки коштуватиме проїзд для українців у Празі з 1 червня

Після безоплатного періоду українським біженцям доведеться придбати проїзний. Щоправда, громадяни України можуть скористатися спеціальним тарифом, який передбачений для людей у ​​тяжкому матеріальному становищі (Osoba v hmotné nouzi).

Так, місячний абонемент на будь-який вид громадського транспорту коштує 165 крон, а квартальний — 444 крони. Для порівняння, звичайні ціни становлять 550 та 1480 крон відповідно.

Ми готуємо зміну з 1 червня, коли безкоштовний проїзд діятиме лише п'ять днів після отримання прикордонного штампа чи візи. Тоді можна придбати абонементний купон зі знижкою,

– сказав віцемер Праги Адам Шейнгерр.

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