Згідно з новим рішенням, яке ще офіційно не ухвалили, українці, що прибули до Чехії після 24 лютого, безоплатно користуватися міським транспортом Праги зможуть лише перші 5 днів після перетину кордону. Підставою для цього буде прикордонний штам у паспорті або видана віза тимчасового захисту.
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Скільки коштуватиме проїзд для українців у Празі з 1 червня
Після безоплатного періоду українським біженцям доведеться придбати проїзний. Щоправда, громадяни України можуть скористатися спеціальним тарифом, який передбачений для людей у тяжкому матеріальному становищі (Osoba v hmotné nouzi).
Так, місячний абонемент на будь-який вид громадського транспорту коштує 165 крон, а квартальний — 444 крони. Для порівняння, звичайні ціни становлять 550 та 1480 крон відповідно.
Ми готуємо зміну з 1 червня, коли безкоштовний проїзд діятиме лише п'ять днів після отримання прикордонного штампа чи візи. Тоді можна придбати абонементний купон зі знижкою,
– сказав віцемер Праги Адам Шейнгерр.
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