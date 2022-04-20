Погодьтеся, гуляти атмосферною Прагою – завжди цікаво і приємно. Ба більше, у цьому місті можна влаштувати тематичну прогулянку. Таку ідею точно оцінять кіномани, адже чеська столиця багата на локації, де повністю або частково знімали безліч відомих фільмів.

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Як шпаргалку можна використати проєкт турецького фотографа Муси Бекташа. Ентузіаст видруковує стоп-кадри зі стрічок, знятих у Празі, вирушає на місця зйомок і робить нові фотографії, поєднуючи реальність й кіно. Чоловік відзняв уже понад 100 локацій, а деякі з них видавали за Мюнхен, Відень, Ригу і навіть Париж.

Прага у кіно: 10 фотопорівнянь

"Кафка" (1991 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Загублені в Мюнхені" (2015 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

" Джі Ай Джо: Атака Кобри" (2009 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"З пекла" (2001 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Дружина доглядача зоопарку" (2017 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Мі́сія нездійсне́нна: Протокол Фантом" (2011 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Все ясно" (2005 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Антропоїд" (2016 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Євротур" (2004 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague

"Мі́сія нездійсне́нна" (1996 рік)



Фото: інстаграм Filmed in Prague