На які поїзди досі потрібно видруковувати квитки: в УЗ зробили важливу заяву

В Укрзалізниці у червні 2024 року зробили важливу заяву. Наголосили, що більшість українців вже звикли тримати всі необхідні документи у смартфонах. Зокрема, мовиться про квитки. Водночас є винятки.

В Укрзалізниці наголосили, що електронні залізничні квитки вже давно стали доброю звичкою українців. На щастя, ці дорожні документи не потрібно ні видруковувати, ні обмінювати в касі, аби подорожувати внутрішніми рейсами.

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Водночас станом на 2024 рік є виняток. Мовиться про міжнародні рейси до Австрії та Угорщини. Варто зауважити, що це – не вимога української сторони. Міжнародний залізничний рух до Австрії та Угорщини відбувається у партнерстві з залізничниками цих країн. Видрукувані квитки – їхня вимога.

Українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності,

– мовиться у повідомленні.

Що станеться, якщо людина не видрукує квиток

В Укрзалізниці наголосили, що роблять усе можливе, аби люди не забували видруковувати квитки. Зокрема, мовиться про відповідне сповіщення. Окрім того, сам бланк квитка також містить марковану інформацію.

Якщо ж пасажир або пасажирка все одно не видрукує квиток, це може стати причиною багатьох проблем. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух.