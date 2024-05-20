Нереальна сума: скільки грошей для США "заробляє" туризм у Нью-Йорк

Для багатьох Нью-Йорк – справжня тревел-мрія. Щороку туди приїжджають мільйони людей. У "великому яблуку" вони залишають колосальні суми.

За даними американських ЗМІ, загалом туристична сфера у Нью-Йорку отримала 74 мільярди доларів економічного впливу, інформує Закордон 24. Важливо, що з них 48 мільярдів доларів надійшло від прямих витрат.

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Такі колосальні гроші дозволяють забезпечувати відразу 380 000 робочих місць у сфері дозвілля та гостинності. Саме у ній працює значний відсоток місцевих жителів. Окрім того, прогнозують, що найближчим часом кількість туристів у Нью-Йорку лише зростатиме. Це дозволить відкрити ще більше вакансій.

Ерік Адамс – мер міста – привітав результат. Він наголосив: наразі Нью-Йорк переживає максимальне у своїй історії економічне відновлення.

Ми вдячні кожному з 62 мільйонів відвідувачів, які минулого року принесли нашому місту економічну діяльність на суму понад 74 мільярди доларів,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що саме у 2024 році туристична сфера планує повернутися на допандемійний рівень. Світовий туризм переживе справжній Ренесанс. Адамс зауважив: наразі Нью-Йорк живе як ніколи. Він чекає мандрівників й готовий радо їх зустрічати.