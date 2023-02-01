Укрзалізниця анонсувала ще два потяги до Польщі: деталі додаткових рейсів

Укрзалізниця не припиняє працювати над розширенням своєї мережі міжнародних сполучень. І уже з другої половини лютого 2023 року почне курсувати ще більше потягів між Україною та Польщею.

Так, в Укрзалізниці повідомили про призначення два нових поїзди до сусідньої Польщі. Один відправлятиметься з Харкова та через Київ їхатиме до Перемишля. Інший курсуватиме за напрямком Київ – Варшава із зупинкою в Хелмі.

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Два нові потяги з України до Польщі

Поїзд №73/74 Харків – Перемишль

Потяг вийде у перший рейс 19 лютого і надалі відправлятиметься з Харкова по непарних числах о 14:07. У Києві він зупинятиметься о 21:04, а до Перемишля прибуватиме об 11:13 наступного дня.

В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01 наступного дня.

Відтак, після запуску потяга №73/74 між Харковим і Польщею буде щоденне залізничне сполучення. Позаяк поїзд №93/94 Харків – Хелм курсує по парних числах.

Поїзд №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм

Цей потяг щоденно сполучатиме з українську столицю зі столицею Польщі та Хелмом. Перший рейс також запланований на 19 лютого 2023 року, який відправлятиметься з Києва о 18:14, у Хелмі зупинятиметься о 4:55, а до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12.

В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45, тим часом як з Хелма поїзд №19/20 вирушатиме о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.