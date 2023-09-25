Вже у розкладі: відома дата запуску нового поїзда з України до Польщі

Коли запустять новий потяг з України до Польщі

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься з 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін.

З польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів.

Рейси від станції Рава-Руська до Варшави у розкладі польської залізниці / Скриншот з portalpasazera.pl​

Коротко про новий маршрут

Приватну компанію SKPL було обрано перевізником для цього довгоочікуваного маршруту. Після схвалення польської влади на початку цього літа SKPL отримала дозвіл виконувати рейси за маршрутом Варшава Східна – Гребенне, який проходить через кордон з Україною і тягнеться до станції Рава-Руська у Львівській області. Цей розвиток знаменує захопливу віху в зусиллях компанії щодо розширення.

Поїзд курсуватиме по новій колії європейського стандарту на ділянці 8,4 кілометра, яку проклали від польського кордону. Також відреставрований вокзал на станції "Рава-Руська".

Маршрут стане альтернативою для інших популярних видів транспорту та розвантажить пункти пропуску між Україною та Польщею. На цей потяг українці чекають вже не перший рік.

Вартість квитка на потяг з Рави-Руської до Варшави поки невідома.

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водночас, МВС Польщі ще має погодити запуск потяга "Варшава – Рава-Руська". Залишається невирішеним питання прикордонного контролю на цій лінії.