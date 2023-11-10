Перемогли перекупів: чи вдається купити квитки на поїзд Київ – Варшава з підписом у Дії

Тепер квитки на популярний потяг Київ – Варшава можна купити тільки за допомогою Дія.Підпису. Такий метод боротьби з перекупами запрацював днями.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розказав про перші результати після нововведень. Отже, за добу в додатку Укрзалізниці українці змогли придбати 179 квитків на раніше дефіцитний поїзд Київ – Варшава.

Читайте також Укрзалізниця запустить потяг з Чернівців до Варшави

Спекуляції з квитками залишились в минулому

Ці квитки купували саме реальні пасажири, а не перекупи. Адже для того, щоб отримати проїзний документ, потрібно проходити верифікацію за допомогою Дія.Підпису.

6 100+ верифікацій в Укрзалізниці через Дію. За день українці придбали 179 квитків на найпопулярніший потяг Київ — Варшава. Без змагань з перекупами, які раніше масово викуповували їх за декілька хвилин від старту продажів. Сьогодні квитки були в наявності весь день,

– написав у телеграмі Михайло Федоров.

Надалі купувати квитки зможуть тільки реальні люди. Якщо з одного акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки, його можуть перевірити і заблокувати.

Тривалий час не вдавалося розв'язати проблему з перекупами, які розбирали всі квитки на популярний напрямок Київ – Варшава, а потім перепродавали пасажирам із націнкою. Тепер, здається, все вийшло.

Щоправда, у цього нововведення є певний мінус: оскільки квитки на потяг №67/68 Київ – Варшава можна придбати лише через Дію, то цього не зможуть зробити іноземці. Але у людей без українського паспорта є варіант скористатися альтернативними маршрутами – через Хелм чи Перемишль.

Міжнародні квитки тепер можна повертати в застосунку УЗ

Ще одне приємне нововведення в застосунку Укрзалізниці – тепер квитки на потяги міжнародного сполучення можна повертати онлайн. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, стояти в черзі та писати заяву на місці. Але після інтеграції додатка УЗ із Дією – цього можна більше не робити.