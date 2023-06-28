Повторний тимчасовий захист: які країни приймають українців

Деякі країни Європи ускладнюють перебування біженців: скорочуються виплати, бракує житла та роботи. Але у багатьох українців досі немає змоги повернутися, тому постає питання зміни країни для прихистку.

Деякі європейські держави все ще приймають українських біженців, а у деяких вам відмовлять у притулку. Де зараз можна отримати тимчасовий захист у Європі повторно – читайте в матеріалі.

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Загальні правила перебування у Європі

Громадяни України можуть перебувати у країнах Шенгенської зони протягом 90 днів. Також вони мають повне право на переміщення у межах Європи. Але не можуть працевлаштуватися – таку змогу надає статус тимчасового захисту.

Можливість змінити одну країну для прихистку на іншу передбачена у спеціальній Директиві ЄС. Біженці мають попередити про свої плани виїхати, тоді дія тимчасового захисту в "‎країні А" буде припинена. Далі можна буде знову його отримати в "‎країні B". Ну, звісно, якщо вона це дозволяє.

Наразі кожна країна індивідуально визначає умови отримання та відмови від цього статусу. Наприклад, Данія є членом ЄС і країною Шенгенської зони, але вона не бере участі в загальній схемі тимчасового захисту.

Директива про тимчасовий захист не застосовується у країнах, асоційованих з Шенгенською угодою (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). Там для українців діють власні умови надання притулку.

Повторний захист: список країн

У деяких державах законодавчо визначено, що українці можуть отримати тимчасовий захист після іншої країни.

Німеччина

Країна надає тимчасовий захист після інших, але питання потрібно вирішувати на рівні муніципальних чиновників. Перед переїздом варто зв'язатися і уточнити умови прийому. У Німеччині зазвичай не надають можливість обирати місце проживання, якщо у вас немає родичів у конкретних федеральних землях. Детальна інформація зібрана тут.

Хорватія

Щоб отримати повторний захист у Хорватії, потрібно мати документ про відмову від аналогічного статусу в іншій країні. Подати заяву на отримання прихистку можна онлайн через додаток Сroatia4ukraine.

Іспанія

Іспанія досі приймає українців і після тимчасового захисту в інших країнах. Але фінансові можливості допомоги біженцям – майже вичерпані. Також тут непросто знайти роботу. Якщо в інших країнах ЄС близько половини українців змогли працевлаштуватися, то в Іспанії цей показник – 15%. Українці тут не можуть обирати місто для проживання – його призначать у будь-якому куточку країни, де є вільні місця.

Для оформлення тимчасового захисту в Іспанії треба податись у Центри CREADE. Вони працюють у великих містах країни: Барселоні, Мадриді, Малазі та Аліканте. Також це можна зробити у поліції регіону, куди ви прибули.

Румунія

Країна не відмовляє в повторному тимчасовому захисті. Про реєстрацію та умови допомоги можна дізнатися на порталі.

Португалія

Отримати тимчасовий захист в Португалії можна незалежно від того, чи мали ви його в іншій країні ЄС. Але потрібно мати документ про відмову від статусу в попередній державі.

Де українцям відмовлять в повторному захисті

Польща

Країна більше не приймає українських біженців після прихистку в іншій країні. Навіть, якщо на руках є документ про відмову від тимчасового захисту. Такі українці можуть перебувати на території Польщі, але не зможуть отримувати пільги та виплати.

Чехія

Країна відмовляє у повторному захисті українцям, які вже отримували прихисток деінде в ЄС, Британії чи Канаді.

Норвегія

Країна не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони. Якщо українці мали тимчасовий захист в інших державах, Норвегія відмовляє у прихистку.

Швейцарія

Держава не надає повторний тимчасовий захист після інших країни. Виняток роблять лише для біженців, які виїжджають з країни, яка перевантажена потоком шукачів притулку. Це, наприклад, Польща та Німеччина. Але перед переїздом варто дізнатися про можливість прийому.