Повертає до життя: український емігрант у США запрошує на роботу колишніх в'язнів

Саша Плотітца, який емігрував з України до США, заснував у Сан-Франциско соціальний стартап. Його компанія займається створенням меблів, а на роботу туди кличуть колишніх ув'язнених.

Плотітц​а – родом з Одеси, чоловік вже давно живе у США. Його сім'я емігрувала туди, коли йому 7 років. Стартап емігранта отримав назву Former, що у перекладі з англійської означає "колишній".

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У Former дали роботу 10 колишнім судимим

Чоловік пояснив, що прагнув займатися бізнесом, в якому зможе реалізувати свою пристрасть до дизайну. При цьому, він хотів не лише використати свій досвід та навички, але й пропонувати можливості для інших. Емігрант подумав, що люди, які виходять на волю з американських тюрем, зіштовхуються після цього з низкою проблем та перешкод. Наприклад, з пошуком роботи.

Деякі з них мають потрібні навички. Хтось навчався користуватися обладнанням у в'язниці, в деревообробному цеху. Тому вони могли б використовувати ці вміння й отримати роботу,

– пояснив засновник стартапу.

Former відкрився навесні 2020 року – якраз тоді, коли у світі спалахнула пандемія COVID-19. Попри труднощі, які тоді виникали, Плотітца не відмовився від своїх намірів. Протягом першого року існування стартапу там отримали роботу щонайменше 10 колишніх в'язнів. Зупинятися на цьому емігрант точно не планує.

Один із працівників розповів про свій досвід

Американець Луїс Мігель Бермудес-старший, родом з Мексики, вже приблизно рік працює у Former. Він вперше потрапив за ґрати у віці лише 13 років. Відтоді кілька разів потрапляв у в'язницю за різні злочини.

Сам чоловік пояснив, що робив дурниці, коли був у підлітковому віці. Опинявся у тюрмі, відбував термін, йому призначали випробувальний термін. Далі знову порушував закон й повертався за ґрати. Таке траплялося кілька разів поспіль. "Це цикл, який тримає вас на повідку", – зазначив він.



Колишній в'язень Луїс Мігель Бермудес-старший / Фото "Голос Америки"

Востаннє Бермудеса-старшого засудили через те, що він напав на правоохоронця. У 2020 році чоловік опинився на волі й зрозумів, що хоче змінити своє життя. Втім, на заваді стало кримінальне минуле. Знайти роботу, яка дозволяла забезпечувати себе у Сан-Франциско, виявилося непросто. А це ще й одне з найдорожчих для життя міст у США.

"Тут нам дають те, чим можна пишатися"

Коли Луїс Мігель дізнався про існування стартапу Плотітци, то попросив, аби йому дозволили спробувати. "Мені подобається атмосфера й ідея, яка стоїть за тим, що ми тут робимо", – пояснив колишній в'язень. До його обов'язків входять, зокрема, очищення та обробка дерева, фарбування меблів. Натомість розробкою дизайнів займається засновник стартапу.

Ми зробили помилку, відсиділи свій термін. Тепер ми повертаємося до життя. Проте це все ще висить у нас над головою. Нас дискримінують,

– зазначив Бермудес-старший.

Він пояснив, що можливості, які пропонують ув'язненим у Former, є дуже важливими для їхньої подальшої реабілітації на волі. Адже там люди нарешті отримують стабільність, якої могли не мати протягом усього свого життя. "Їм дають те, чим вони можуть пишатися", – підсумував працівник стартапу.

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