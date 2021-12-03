Плотитца – родом из Одессы, мужчина уже давно живет в США. Его семья эмигрировала туда, когда ему было 7 лет. Стартап эмигранта получил название Former, что в переводе с английского означает "бывший".

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В Former уже дали работу 10 бывшим судимым

Муж пояснил, что стремился заниматься бизнесом, в котором сможет реализовать свою страсть к дизайну. При этом он хотел не только использовать свой опыт и навыки, но и предлагать возможности для других. Эмигрант подумал, что люди, выходящие на свободу из американских тюрем, сталкиваются после этого с рядом проблем и препятствий. К примеру, с поиском работы.

Некоторые из них обладают нужными навыками. Кто-то учился пользоваться оборудованием в тюрьме, в деревообрабатывающем цехе. Поэтому они могли бы использовать эти умения и получить работу,

– объяснил основатель стартапа.

Former открылся весной 2020 года как раз тогда, когда в мире вспыхнула пандемия COVID-19. Несмотря на возникшие тогда трудности, Плотитца не отказался от своих намерений. В первый год существования стартапа там получили работу не менее 10 бывших узников. Останавливаться на этом эмигрант точно не планирует.

Один из работников рассказал о своем опыте

Американец Луис Мигель Бермудес-старший, родом из Мексики, уже около года работает в Former. Он впервые попал за решетку в возрасте всего 13 лет. С тех пор несколько раз попадал в тюрьму за разные преступления.

Сам мужчина объяснил, что делал глупости, когда был в подростковом возрасте. Оказывался в тюрьме, отбывал срок, ему назначали испытательный срок. Дальше снова нарушал закон и возвращался за решетку. Такое случалось несколько раз подряд. "Это цикл, который держит вас на поводке", – сказал он.



Бывший узник Луис Мигель Бермудес-старший / Фото "Голос Америки"

В последний раз Бермудеса-старшего осудили за то, что он напал на полицейского. В 2020 году мужчина оказался на свободе и понял, что хочет изменить свою жизнь. Впрочем, помешало криминальное прошлое. Найти работу, позволявшую обеспечивать себя в Сан-Франциско, оказалось непросто. А это еще один из самых дорогих для жизни городов в США.

"Здесь нам дают то, чем можно гордиться"

Когда Луис Мигель узнал существование стартапа Плотитцы, то попросил, чтобы ему разрешили попробовать. "Мне нравится атмосфера и идея, которая стоит за тем, что мы здесь делаем", – объяснил бывший заключенный. В его обязанности входят, в частности, очистка и отделка дерева, покраска мебели. Разработкой дизайнов занимается основатель стартапа.

Мы совершили ошибку, отсидели свой термин. Теперь мы возвращаемся к жизни. Однако это все еще висит у нас над головой. Нас дискриминируют,

– отметил Бермудес-старший.

Он объяснил, что возможности, которые предлагают заключенным в Former, очень важны для их дальнейшей реабилитации на свободе. Ведь там люди наконец-то получают стабильность, которой могли не иметь на протяжении всей своей жизни. "Им дают то, чем они могут гордиться", – подытожил работник стартапа.

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