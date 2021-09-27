Повернулися з Польщі без копійки у кишенях: як українців ошукала агенція з працевлаштування

Подружжя з Волині відчувало в Україні фінансові труднощі. Тому вирішило скористатися послугами агенції з працевлаштування за кордоном, яка має мережу і в Україні, і в Польщі. Трудові мігранти працювали у сусідній країні по 12 годин на добу, але за роботу їм ніхто не заплатив.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Аверс". Потерпіла Олена Бондарчук розповіла деталі афери, яка спіткала її з чоловіком.

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Як українців ошукала агенція з працевлаштування за кордоном

За словами Олени Бондарчук, вона разом із чоловіком поїхала працювати до Польщі на виробництво. Спочатку пару відправили на двотижневу обсервацію через карантинні вимоги. Після цього волиняни вийшли на роботу.

Жінка розповідає, що робочий день тривав 12 годин. Згодом вона захворіла – і тиждень випав із робочого графіку.

Потім чоловіка Олени та ще сімох українців звільнили у зв'язку з відсутністю достатньої кількості замовлень на підприємстві. Так, за три тижні роботи людям не заплатили.

Почалися невідомі штрафи. За те, що нас завод звільнив, нам дали штрафи по 300 злотих. Потім – 150 злотих за форму, яку дає завод. За те, що я була ніби на лікарняному, платила фірмі кожного дня по 40 злотих. І на ці штрафи забрали всю мою зарплату,

– говорить Олена.

З працівниками агенції з працевлаштування Олена Бондарчук спілкувалася за допомогою вайберу. Журналісти зв'язалися з посередниками за вказаним номером, але їм повідомили, що в офісі нікого немає, і запропонували всі питання вирішити безпосередньо в телефонному режимі.

Далі менеджери запевнили, що в Польщі робітників працевлаштовує центральний офіс агенції, а про те, як відбуватиметься оплата праці, мовляв, розкажуть уже на місці.

Олена Бондарчук зазначає, що не може звернутися до поліції, бо не має жодного договору з агенцією. Тому українка наразі залишає повідомлення про шахрайство у різних спільнотах в соціальних мережах. Їй вже вдалося знайти серед жителів інших міст людей, які так само потерпіли від обману цієї ж агенції.

Як не стати жертвою шахраїв при пошуку роботи за кордоном

Щоб не стати жертвою шахраїв при працевлаштуванні за кордоном, юристи радять подбати про трудовий договір або цивільно-правову угоду. Документ повинен бути укладений згідно з законодавчими нормами. Він є основною гарантією працівника. Договір треба складати двома мовами: польською та українською. Також необхідно завжди мати дійсний дозвіл на роботу.

Крім того, перед підписанням договору варто почитати реальні відгуки про агенцію з працевлаштування. Найкраще дізнаватись про досвід співпраці від знайомих.

Ще один суттєвий момент: перевірені та добросовісні компанії не беруть гроші за працевлаштування наперед та показують реальні фото місця роботи й житла для працівників.

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