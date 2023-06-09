Українці повертаються додому: як відмовитися від допомоги за кордоном та які документи необхідні

Дізнайтеся детальніше, що першочергово потрібно зробити перед поверненням в Україну з-за кордону.

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Що зробити перед поверненням в Україну?

Відмовтеся від статусу тимчасового захисту

Не важливо в якій країні ви проживали, найголовніший крок – це відмова від тимчасового захисту. Скасує ваш статус державний орган чи установа, в якій ви оформлювали документи.

Додамо, що українці можуть повторно отримати цей статус, якщо повернуться за кордон.

Переконайтеся, що документи чинні

Громадяни, які виїхали з України з чинним закордонним паспортом, не зіштовхнуться зі складнощами. Протермінований документ можна продовжити в дипломатичних установах ще на 5 років – таке рішення ухвалив Кабмін, бо видати біометрію за кордоном не можливо. Також можна додати до паспорта дорослого дані дитини.

Ті, хто мають тільки внутрішній паспорт або виїжджали з України без документів, також повинні звернутися до посольства чи консульства. Працівники установи видадуть спеціальний документ – посвідчення особи на повернення в Україну. Зважайте, що платити консульський збір під час воєнного стану не потрібно.

Анулюйте одержання грошової допомоги за кордоном

При поверненні додому біженці не можуть отримувати державні виплати. Якщо ви не повідомите відповідну установу про виїзд з країни, це вважатимуть правопорушенням. Тоді українця може чекати штраф та навіть заборона в'їзду до країни.

Підхід до надання фінансової допомоги такий як і з тимчасовим захистом – її можна отримувати при повторному в'їзді до країни.

Перед від'їздом додому українцям варто відмовитися від виплат / Фото UnSplash

Розв'яжіть податкові питання

У деяких країнах тимчасові переселенці повинні сплачувати податки, якщо проживають у країні понад пів року. З України розв'язувати податкові проблеми складно, тож рекомендуємо сплатити всі податки до перетину кордону.

Українці, які офіційно працювали за кордоном, повинні одержати довідку про сплачені податки й об'єкт оподаткування. Посольство України чи консульська установа може легалізувати цей документ.

Закрийте банківський рахунок

Цей крок необов'язковий, але краще закривати рахунки, якщо не плануєте користуватися фінансовими послугами. За користування рахунком банк може нараховувати комісію, і за її несплату накопичиться борг.

Банки пропонують різні варіанти закриття рахунку, зокрема й дистанційні. Тож, якщо ви не встигли зробити це з-за кордону, можна закрити рахунок уже вдома.