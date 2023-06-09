Украинцы возвращаются домой: как отказаться от помощи за границей и какие документы необходимы

9 июня 2023, 09:35
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Источник:

Visit Ukraine

Украинцы продолжают возвращаться домой, несмотря на вражеские обстрелы. Для того чтобы приезд на Родину был не напряжен и без суеты с документами, стоит заранее уладить все дела в стране, где вы проживали.

Узнайте подробнее, что в первую очередь нужно сделать перед возвращением в Украину из-за границы.

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Что сделать перед возвращением в Украину?

  • Откажитесь от статуса временной защиты

Не важно, в какой стране вы проживали, самый главный шаг – это отказ от временной защиты. Отменит ваш статус государственный орган или учреждение, в котором вы оформляли документы.

Добавим, что украинцы могут получить этот статус повторно, если вернутся за границу.

  • Убедитесь, что документы действительны

Граждане, выехавшие из Украины с действующим загранпаспортом, не столкнутся со сложностями. Просроченный документ можно продлить в дипломатических учреждениях еще на 5 лет – такое решение принял Кабмин, поскольку выдать биометрию за границей невозможно. Также можно добавить в паспорт взрослого данные ребенка.

Имеющие только внутренний паспорт или выезжавшие из Украины без документов также должны обратиться в посольство или консульство. Сотрудники учреждения выдадут специальный документ – удостоверение личности на возвращение в Украину. Обратите внимание, что платить консульский сбор во время военного положения не нужно.

  • Аннулируйте получение денежной помощи за границей

При возвращении домой беженцы не могут получать государственные выплаты. Если вы не уведомите соответствующее учреждение о выезде из страны, это будет считаться правонарушением. Тогда украинца может ожидать штраф и даже запрет на въезд в страну.

Подход к оказанию финансовой помощи такой же как и с временной защитой – ее можно получать при повторном въезде в страну.

Перед отъездом домой украинцам стоит отказаться от выплат / Фото UnSplash

  • Решите налоговые вопросы

В некоторых странах временные переселенцы должны платить налоги, если проживают более полугода. С Украины решать налоговые проблемы сложно, поэтому рекомендуем уплатить все налоги до пересечения границы.

Украинцы, официально работавшие за границей, должны получить справку об уплаченных налогах и объекте налогообложения. Посольство Украины или консульское учреждение может легализовать этот документ.

  • Закройте банковский счет

Этот шаг не обязателен, но лучше закрывать счета, если не планируете пользоваться финансовыми услугами. За использование счетом банк может начислять комиссию, и за ее неуплату накопится долг.

Банки предлагают разные варианты закрытия счета, в том числе и дистанционные. Так что, если вы не успели сделать это из-за границы, можно закрыть счет уже дома.

Заметьте: несмотря на не до конца безопасную ситуацию в стране, все больше украинцев возвращаются домой. Массовый отток украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС, начался в марте 2023 года. В частности, число украинских беженцев продолжает сокращаться и в Португалии. Куда и почему украинцы уезжают из Португалии – далее в материале!
Автор: Марта Касіянчук