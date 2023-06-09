Украинцы возвращаются домой: как отказаться от помощи за границей и какие документы необходимы

Узнайте подробнее, что в первую очередь нужно сделать перед возвращением в Украину из-за границы.

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Что сделать перед возвращением в Украину?

Откажитесь от статуса временной защиты

Не важно, в какой стране вы проживали, самый главный шаг – это отказ от временной защиты. Отменит ваш статус государственный орган или учреждение, в котором вы оформляли документы.

Добавим, что украинцы могут получить этот статус повторно, если вернутся за границу.

Убедитесь, что документы действительны

Граждане, выехавшие из Украины с действующим загранпаспортом, не столкнутся со сложностями. Просроченный документ можно продлить в дипломатических учреждениях еще на 5 лет – такое решение принял Кабмин, поскольку выдать биометрию за границей невозможно. Также можно добавить в паспорт взрослого данные ребенка.

Имеющие только внутренний паспорт или выезжавшие из Украины без документов также должны обратиться в посольство или консульство. Сотрудники учреждения выдадут специальный документ – удостоверение личности на возвращение в Украину. Обратите внимание, что платить консульский сбор во время военного положения не нужно.

Аннулируйте получение денежной помощи за границей

При возвращении домой беженцы не могут получать государственные выплаты. Если вы не уведомите соответствующее учреждение о выезде из страны, это будет считаться правонарушением. Тогда украинца может ожидать штраф и даже запрет на въезд в страну.

Подход к оказанию финансовой помощи такой же как и с временной защитой – ее можно получать при повторном въезде в страну.

Перед отъездом домой украинцам стоит отказаться от выплат / Фото UnSplash

Решите налоговые вопросы

В некоторых странах временные переселенцы должны платить налоги, если проживают более полугода. С Украины решать налоговые проблемы сложно, поэтому рекомендуем уплатить все налоги до пересечения границы.

Украинцы, официально работавшие за границей, должны получить справку об уплаченных налогах и объекте налогообложения. Посольство Украины или консульское учреждение может легализовать этот документ.

Закройте банковский счет

Этот шаг не обязателен, но лучше закрывать счета, если не планируете пользоваться финансовыми услугами. За использование счетом банк может начислять комиссию, и за ее неуплату накопится долг.

Банки предлагают разные варианты закрытия счета, в том числе и дистанционные. Так что, если вы не успели сделать это из-за границы, можно закрыть счет уже дома.