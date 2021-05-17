Повернення Flixbus на польські дороги: доступні маршрути 2021

Популярний автобусний перевізник Flixbus відновлює роботу після послаблення карантинних обмежень у Польщі. У травні вже буде охоплено близько 30 внутрішніх і закордонних рейсів.
З настанням літа кількість рейсів збільшиться. Важливо також не забувати, що всі пасажири автобусів повинні бути у масках.
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Найближчі маршрути
Список закордонних маршрутів Flixbus з Польщі
- Варшава – Прага;
- Варшава – Брюссель;
- Варшава – Гамбург;
- Варшава – Париж;
- Варшава – Любек;
- Варшава – Ліон;
- Вроцлав – Бонн;
- Вроцлав – Прага;
- Перемишль – Берлін;
- Грубешів – Берлін;
- Щецин – Берлін;
- Бялосток – Лілль;
- Медика – Бремен;
- Закопане – Берлін;
- Гданськ – Роттердам;
- Медика – Амстердам;
- Краків – Мюнхен;
- Краків – Відень.
Список внутрішніх маршрутів Flixbus у Польщі
- Варшава – Люблін;
- Варшава – Жешув;
- Варшава – Закопане;
- Варшава – Карпач;
- Вроцлав – Закопане;
- Цешин – Краків;
- Гдиня – Закопане;
- Закопане – Мжежино.
У другій половині червня Flixbus відновить ще кілька маршрутів у Польщі та з Польщі за кордон:
- Краків – Щавніца;
- Краків – Спліт;
- Варшава – Леба;
- Варшава – Карвіа;
- Варшава – Криниця-Морська;
- Варшава – Устка;
- Варшава – Колобжег.
Flixbus у Польщі відновлює маршрути / Фото Unsplash