Повернення Flixbus на польські дороги: доступні маршрути 2021

Популярний автобусний перевізник Flixbus відновлює роботу після послаблення карантинних обмежень у Польщі. У травні вже буде охоплено близько 30 внутрішніх і закордонних рейсів.

З настанням літа кількість рейсів збільшиться. Важливо також не забувати, що всі пасажири автобусів повинні бути у масках.

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Найближчі маршрути

Список закордонних маршрутів Flixbus з Польщі

Варшава – Прага;

Варшава – Брюссель;

Варшава – Гамбург;

Варшава – Париж;

Варшава – Любек;

Варшава – Ліон;

Вроцлав – Бонн;

Вроцлав – Прага;

Перемишль – Берлін;

Грубешів – Берлін;

Щецин – Берлін;

Бялосток – Лілль;

Медика – Бремен;

Закопане – Берлін;

Гданськ – Роттердам;

Медика – Амстердам;

Краків – Мюнхен;

Краків – Відень.

Список внутрішніх маршрутів Flixbus у Польщі

Варшава – Люблін;

Варшава – Жешув;

Варшава – Закопане;

Варшава – Карпач;

Вроцлав – Закопане;

Цешин – Краків;

Гдиня – Закопане;

Закопане – Мжежино.

У другій половині червня Flixbus відновить ще кілька маршрутів у Польщі та з Польщі за кордон:

Краків – Щавніца;

Краків – Спліт;

Варшава – Леба;

Варшава – Карвіа;

Варшава – Криниця-Морська;

Варшава – Устка;

Варшава – Колобжег.

Flixbus у Польщі відновлює маршрути / Фото Unsplash