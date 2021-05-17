Повернення Flixbus на польські дороги: доступні маршрути 2021

17 травня 2021 , 17:00
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Джерело:

yavp.pl

Популярний автобусний перевізник Flixbus відновлює роботу після послаблення карантинних обмежень у Польщі. У травні вже буде охоплено близько 30 внутрішніх і закордонних рейсів.

З настанням літа кількість рейсів збільшиться. Важливо також не забувати, що всі пасажири автобусів повинні бути у масках. 

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Найближчі маршрути

Список закордонних маршрутів Flixbus з Польщі

  • Варшава – Прага;
  • Варшава – Брюссель;
  • Варшава – Гамбург;
  • Варшава – Париж;
  • Варшава – Любек;
  • Варшава – Ліон;
  • Вроцлав – Бонн;
  • Вроцлав – Прага;
  • Перемишль – Берлін;
  • Грубешів – Берлін;
  • Щецин – Берлін;
  • Бялосток – Лілль;
  • Медика – Бремен;
  • Закопане – Берлін;
  • Гданськ – Роттердам;
  • Медика – Амстердам;
  • Краків – Мюнхен;
  • Краків – Відень. 

Список внутрішніх маршрутів Flixbus у Польщі

  • Варшава – Люблін;
  • Варшава – Жешув;
  • Варшава – Закопане;
  • Варшава – Карпач;
  • Вроцлав – Закопане;
  • Цешин – Краків;
  • Гдиня – Закопане;
  • Закопане – Мжежино. 

У другій половині червня Flixbus відновить ще кілька маршрутів у Польщі та з Польщі за кордон:

  • Краків – Щавніца;
  • Краків – Спліт;
  • Варшава – Леба;
  • Варшава – Карвіа;
  • Варшава – Криниця-Морська;
  • Варшава – Устка;
  • Варшава – Колобжег. 

Flixbus у Польщі відновлює маршрути / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька