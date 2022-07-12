Перелік справ, які слід вирішити за кордоном перед поверненням в Україну

За даними ООН, з початку повномасштабної російсько-української війни до України повернулися понад 3 мільйони громадян. І українці все частіше їдуть додому, покидаючи країни Європи.

Тож як бути у тому випадку, коли ви таки вирішили повернутися у рідну домівку з-за кордону? Є список справ, які треба завершити перед тим, як їхати геть. Розглянемо алгоритм дій на прикладі Польщі.

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Що треба зробити у Польщі перед поверненням додому

Закрийте рахунки у польських банках.

Повідомте роботодавця, що звільняєтесь. Особливо, якщо ви оформлені на роботу офіційно.

Якщо ви отримували допомогу від MOPS (наприклад zasiłek rodzinny, paczka+ тощо), варто поінформувати, що виїжджаєте з країни. Повідомити можна або особисто, або листом через пошту або e-mail.

Поінформуйте ZUS про припинення виплати 500+. Це можна зробити в особистому кабінеті.

Попередьте керівництво школи чи садочку, щоб дитину викреслили зі списків.

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