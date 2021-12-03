Пряме залізничне сполучення між Одесою та Перемишлем буде відновлене з 11 грудня 2021 року. Також з 12 грудня Укрзалізниця запускає додатковий потяг до Перемишля зі Львова.

Цікаво Унікальна бонусна програма: як заробляти на міжнародних грошових переказах

Детальніше про можливість їздити потягом до Перемишля

Потяг до Перемишля відправлятиметься з Одеси кожного дня о 18:22 і прибуватиме о 09:02 за польським часом. З Перемишля він вирушатиме о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Квитки вже доступні для бронювання на сайті Укрзалізниці та у вокзальних касах.

Квитки на потяг до Перемишля з Одеси вже доступні для купівлі / Скриншот з booking.uz.gov.ua

Окрім того, Укрзалізниця повідомила про додатковий потяг №89/90 до Перемишля зі Львова. Він відправлятиметься зі Львова о 16:20 і прибуватиме о 18:19. З Перемишля потяг рухатиметься о 10:18 і опинятиметься у Львові о 13:45.

Квитки на потяг до Перемишля зі Львова вже доступні для купівлі / Скриншот з booking.uz.gov.ua

Правила мандрування потягом у період пандемії

Укрзалізниця нагадала, що для поїздки потягами далекого сполучення всі пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує: