Зручне бронювання: квитки на потяг до Словаччини тепер можна купити онлайн
Джерело:Укрзалізниця
Відтепер квитки на потяг до Словаччини продаються онлайн. Їх можна придбати у мобільному застосунку Укрзалізниці.
У додатку УЗ пасажири мають змогу купити квитки до Словаччини із трьох українських міст – Львова, Запоріжжя та Дніпра. Така можливість з'явилася завдяки співпраці з перевізниками, щоб забезпечити зручний процес бронювання та швидку пересадку.
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Квитки до Словаччини за один клік
Пасажири, які подорожують до словацького міста Кошице, можуть скористатися пересадкою в Мукачеві.
В Укрзалізниці пояснили, що для цього потрібно лише вибрати місто відправлення та натиснути "Знайти". Потім у результатах пошуку пасажири побачать пропозицію з пересадкою на станції Мукачево. Далі треба вибрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) і придбати два квитки за один клік. Ця ініціатива дозволяє організувати поїздку без зайвих турбот.
За розкладом щодня зі станції Мукачево курсують 2 потяги до Словаччини:
- №961 Мукачево – Кошице. Потяг вирушає о 14:48, а прибуває на станцію Кошице о 18:17;
- №963 Мукачево – Кошице. Потяг вирушає о 18:16, а прибуває на станцію Кошице о 21:33.
А вже на станції Кошице можна пересісти на такі поїзди:
- До Братислави на нічний поїзд R 614 "Zemplin". Він щодня вирушає з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33.
- До Праги на нічний поїзд EN 442 "Slovakia". Він щодня вирушає з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.
У зворотному напрямку дістатися станції Кошице можна такими поїздами:
- З Братислави на денному потязі IC 521. Він вирушає з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04.
- З Праги на нічному потязі EN 443 "Slovakia". Він вирушає з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33.
А потім з Кошице до Мукачева:
- №960 Кошице – Мукачево. Потяг вирушає о 08:46, а прибуває до Мукачева о 14:00;
- №962 Кошице – Мукачево. Потяг вирушає об 11:46, а прибуває до Мукачева о 16:53.
Укрзалізниця запустить потяг із Чернівців до Варшави
УЗ готується до запуску нового маршруту, який буде сполучати Чернівці та Варшаву, надаючи пасажирам можливість подорожувати зручно в обох напрямках. Його планують запустити 14 листопада. Маршрут буде пролягати з пересадкою в Раві-Руській.
Поїзд №867 Рава-Руська – Чернівці розв'яже проблему тих, хто прагне подорожувати вранці, оскільки зараз більшість таких потягів відправляються або вночі, або ближче до вечора.
З огляду на численні прохання пасажирів, Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців,
– повідомили у перевізнику.
На перший час поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської о 3:02. Такі рейси заплановані на: 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада.
А у зворотному напрямку з Рави-Руської до Чернівців можна буде доїхати в такі дні: 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада.