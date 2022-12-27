Париж – Мадрид: новий швидкісний поїзд скоротить час в дорозі між європейськими столицями

Добратися з Париж (Франція) до Мадрида (Іспанія) можна буде на швидкісному потязі. Новий європейський маршрут анонсувала італійська компанія Trenitalia.

Новий високошвидкісний поїзд між Парижем та Мадридом планують запустити до кінця 2024 року. Рейс виконуватиме національна державна залізниця Італії Trenitalia, що є дочірньою компанією FS Italiane Group.

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Італійська компанія запустить високошвидкісний поїзд між Парижем та Мадридом

Так, італійський залізничний перевізник хоче сполучити дві європейські столиці своїми швидкісними поїздами Frecciarossa, які з грудня 2021 курсують між Парижем і Міланом, Ліоном і Парижем, а з листопада 2022 – між Барселоною, Сарагосою і Мадридом. Новий поїзд їхатиме з Парижа до Барселони, звідки вже є високошвидкісне сполучення до іспанської столиці.

Ми також можемо подумати про те, щоб сполучити Мадрид з Італією через Францію,

– говорить генеральний директор FS Italiane Group Луїджі Фераріс.

Назва "Freccia rossa" перекладається як "Червона стріла". До 2008 фірма була відома як Eurostar Italia. Сучасні високошвидкісні потяги компанії можуть розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину.