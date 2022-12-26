Тож любителям красивих краєвидів приготуватись! Якщо вам подобається подорожувати залізницею, а ще ви обожнюєте споглядати, як під час руху змінюються пейзажі за вікном, вам точно слід задуматися про літню поїздку, наприклад, з Кракова до Перемишля. Річ у тому, що на початку літа 2023 року цей маршрут обслуговуватиме потяг, в складі якого будуть спеціальні швейцарські вагони з панорамними вікнами.

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Панорамний потяг до Перемишля

Панорамні вагони – це фактично візитівка Швейцарії. Під час подорожі залізницею пасажири можуть милуватися через великі вікна гірськими краєвидами, що приваблює багатьох мандрівників. Все вказує на те, що в літньому сезоні потяг з такими вагонами з’явиться і в Польщі. Він курсуватиме з австрійського Грацу до Перемишля через Відень і Краків. У перший рейс цей потяг, швидше за все, вирушить 11 червня 2023 року.

У Польщі курсуватиме потяг з панорамними вагонами / Фото spidersweb

Як повідомляє "Rynek Kolejowy", до складу поїзда EC/IC 104 Porta Moravica увійдуть три вагони, орендовані у Швейцарії. Один з них – знаменитий панорамний вагон Apm61 Pano. Зараз він курсує на мальовничій лінії Цюріх – Грац.

Як наголошує "Rynek Kolejowy", саме цей тип вагонів став справжньою родзинкою транс’європейського поїзда CEE, який з’явився у Польщі минулого року.