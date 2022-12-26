Так что любителям красивых пейзажей приготовиться! Если вам нравится путешествовать по железной дороге, а еще вы обожаете созерцать, как во время движения меняются пейзажи за окном, вам точно следует задуматься о летней поездке, например, из Кракова в Перемышль. Дело в том, что в начале лета 2023-го этот маршрут будет обслуживать поезд, в составе которого будут специальные швейцарские вагоны с панорамными окнами.

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Панорамный поезд в Перемышль

Панорамные вагоны – это фактически визитная карточка Швейцарии. Во время путешествия по железной дороге пассажиры могут любоваться через большие окна горными видами, что привлекает многих путешественников. Все говорит о том, что в летнем сезоне поезд с такими вагонами появится и в Польше. Он будет курсировать из австрийского Граца в Перемышль через Вену и Краков. В первый рейс этот поезд, скорее всего, отправится 11 июня 2023 года.

В Польше будет курсировать поезд с панорамными вагонами / Фото spidersweb

Как сообщает "Rynek Kolejowy", в состав поезда EC/IC 104 Porta Moravica войдут три вагона, арендованных в Швейцарии. Один из них – знаменитый панорамный вагон Apm61 Pano. Сейчас он курсирует на живописной линии Цюрих – Грац.

Как отмечает "Rynek Kolejowy", именно этот тип вагонов стал настоящей изюминкой трансъевропейского поезда CEE, появившегося в Польше в прошлом году.