Як бути з оподаткуванням за кордоном: поради для українців, які працюють в інших країнах

Багато українців, які вимушено виїхали з України після 24 лютого, вже знайшли роботу за кордоном та облаштували там побут. Тож питання платити чи не платити податки виникає неминуче.

Так, експерти кажуть, що відповідальність українців, які тимчасово виїхали з України, щодо сплати податків – особиста й персональна. І якщо ви вирішили таки стати податковим резидентом нової країни, ось що вам потрібно зробити перед оформленням відповідного статусу.

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Провести аудит своїх доходів. Підсумуйте все: соцвиплати, пенсії, зарплата в Україні чи країні тимчасового проживання, доходи від незалежних особистих послуг, підприємницькі доходи тощо.

Визначити для себе, де зараз ваш особистий центр життєвих інтересів. Відштовхуйтесь від того, де зараз ваша сім'я, житло. Також врахуйте те, де саме ви заробляєте, а не де відкритий банківський рахунок.

Щоб не платити податки двічі: в Європі та в Україні, – обов'язково перевірити, чи між Україною та країною, в якій ви перебуваєте, підписана Конвенція про уникнення подвійного оподаткування.

Зауважте, що у більшості країн статус "податкового резидента" отримує особа, яка перебуває в країні 183 дні на рік. Крім цього, місце постійного проживання і центр життєвих та економічних інтересів теж має бути в цій країні.