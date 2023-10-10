Дозволи на постійне проживання в Україні тепер можна оформити в 5 країнах світу: як це зробити

Така послуга тепер доступна у "Паспортному сервісі" у п'яти країнах. У яких випадках іноземці можуть звернутися за таким документом – дізнайтеся у матеріалі!

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Подати документи можливо в підрозділах 5 країн:

Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія), Стамбулі (Туреччина).

Зазначається, що найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і в Празі (Чехія).

Іноземці та особи без громадянства зможуть оформити посвідку на постійне проживання в Україні за умови:

втрати або викрадення посвідки;

непридатності посвідки для подальшого використання;

досягнення іноземцем або особою без громадянства 25 або 45 років(у разі якщо іноземцю або особі без громадянства було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія);

неотримання посвідки у зв'язку із введенням на території України воєнного стану.

Як і в Україні, обов'язково надати нотаріально завірений переклад паспорта іноземця українською мовою.

Водночас на період тестування інформаційних систем, обслуговування здійснюється виключно в порядку живої черги

До слова, знайти адресу центру, в якому можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні, можна на офіційному вебсайті ДП "Документ".

У закордонних центрах ДП "Документ" тепер можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні / Фото news.dtkt.ua​

Які послуги у "Дії" доступні для українців за кордоном

Громадяни України, які наразі перебувають за межами країни, можуть зручно користуватися державними послугами через додаток "Дія". Для отримання цифрових документів та користування державними послугами, українцям, що перебувають за кордоном, достатньо зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" або встановити мобільний застосунок.

До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема, входять:

замовлення витягів і довідок,

заміна посвідчення водія,

пенсійні послуги,

повідомлення про пошкоджене майно,

купівля військових облігацій тощо.

Більш детально з переліком цифрових документів і послуг, які доступні українцям у "Дії", можна ознайомитись за посиланням.