Вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей
Такая услуга теперь доступна в "Паспортном сервисе" в пяти странах. В каких случаях иностранцы могут обратиться за документом – узнайте в материале!
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Подать документы можно в подразделениях 5 стран:
- Варшаве (Польша),
- Берлине (Германия),
- Братиславе (Словакия),
- Мадриде (Испания),
- Стамбуле (Турция).
В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в Праге (Чехия).
Иностранцы и лица без гражданства смогут оформить вид на постоянное проживание в Украине при условии:
- потери или похищение вида;
- непригодности вида для дальнейшего использования;
- достижение иностранцем или лицом без гражданства 25 или 45 лет (в случае если иностранцу или лицу без гражданства был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя);
- неполучение вида в связи с введением на территории Украины военного положения.
Как и в Украине, обязательно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта иностранца на украинский язык.
В то же время на период тестирования информационных систем обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди.
К слову, найти адрес центра, в котором можно оформить вид на постоянное проживание в Украине, можно на официальном вебсайте ГП "Документ".
В зарубежных центрах ГП "Документ" теперь можно оформить вид на постоянное проживание в Украине / Фото news.dtkt.ua
Какие услуги в "Дія" доступны для украинцев за границей
Граждане Украины, которые находятся за пределами страны, могут удобно пользоваться государственными услугами через приложение "Дія". Для получения цифровых документов и использования государственных услуг, находящимся за рубежом украинцам достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" или установить мобильное приложение.
В услуги, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:
- заказ подъемников и справок,
- замена водительского удостоверения,
- пенсионные услуги,
- уведомление о поврежденном имуществе,
- покупка военных облигаций и т.д.
Более подробно с перечнем цифровых документов и услуг, доступных украинцам в "Дія", можно ознакомиться по ссылке.