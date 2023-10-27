Послуга відновлення посвідчення водія тепер доступна у центрах обслуговування "‎Паспортний сервіс" у Німеччині та Іспанії. У кожній країні центри працюють у найбільших містах.

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Куди звертатися

Центри ДП "‎Документ" у Німеччині:

Місто Берлін, Am Treptower Park 14, (2 поверх);

Місто Кельн, Вроцлавська площа, 50668.

Центри ДП "‎Документ" в Іспанії:

Місто Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA);

Місто Валенсія, метро Xàtiva (парковка навпроти входу до вокзалу Estació del Nord).

Для відновлення посвідчення водія вам потрібні будуть такі документи: паспорт громадянина України з місцем реєстрації та довідка про присвоєння реєстраційного номера картки платника податків (якщо його немає на ID-картці або в базах даних МВС).

У разі зміни особистих даних, наприклад, прізвища, варто мати документ, який це підтверджує.

Послуга відновлення викраденого чи втраченого посвідчення водія за кордоном працює також у Польщі. Українці можуть звертатися до відділень ДП "‎Документ" у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві.

Як замовити доставку посвідчення водія за кордон?

Віднедавна можна скористатися ще однією послугою МВС та замовити відновлення посвідчення водія з доставкою за кордон. Зараз така можливість є в українців у Польщі, але в листопаді вона має запрацювати і для інших країн.

Ця послуга стала доволі популярною: за 10 днів її замовили 724 українці за кордоном. А перше відновлене посвідчення доставили водієві, який проживає в Кракові.

Для того, щоб відновити водійські права з міжнародною доставкою, треба скористатися кабінетом водія. Там вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити за послугу. Далі сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готове посвідчення на обране закордонне відділення Укрпоштою.