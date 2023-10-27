Услуга восстановления водительского удостоверения теперь доступна в центрах обслуживания "Паспортный сервис" в Германии и Испании. В каждой стране центры работают в самых больших городах.
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Куда обращаться
Центры ГП "Документ" в Германии:
- Город Берлин, Am Treptower Park 14, (2 этаж);
- Город Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668.
Центры ГП "Документ" в Испании:
- Город Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA);
- Город Валенсия, метро Xàtiva (парковка напротив входа на вокзал Estació del Nord).
Для восстановления водительского удостоверения вам потребуются следующие документы: паспорт гражданина Украины с местом регистрации и справка о присвоении регистрационного номера карты налогоплательщика (если его нет на ID-карте или в базах данных МВД).
В случае изменения личных данных, например, фамилии, следует иметь подтверждающий документ.
Услуга восстановления похищенного или утраченного водительского удостоверения за границей работает также в Польше. Украинцы могут обращаться в отделения ГП "Документ" в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.
Как заказать доставку водительского удостоверения за границу?
С недавних пор можно воспользоваться еще одной услугой МВД и заказать восстановление водительского удостоверения с доставкой за границу. Сейчас такая возможность есть у украинцев в Польше, но в ноябре она должна заработать и для других стран.
Эта услуга стала довольно популярной: за 10 дней ее заказали 724 украинца за границей. А первое восстановленное удостоверение доставили водителю, проживающему в Кракове.
Для того чтобы восстановить водительские права с международной доставкой, нужно воспользоваться кабинетом водителя. Там указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. Далее сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовое удостоверение на нужное почтовое отделение за границей.