Відновлення посвідчення водія з доставкою за кордон: у МВС отримали сотні заявок

Міністерство внутрішніх справ приймає заявки на відновлення та обмін водійських посвідчень із доставкою за кордон. Нова послуга успішно запрацювала.

Послуга доставки відновленого посвідчення водія за кордон стала популярною: за 10 днів її замовили 724 українці. Саме стільки заявок отримали у Головному сервісному центрі МВС. Про це у телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Перше посвідчення доставили до Кракова

За даними міністра, на цей момент фахівці центру опрацювали понад 500 звернень. А 300 документів уже надіслали за кордон. Ще 41 водійське посвідчення буде відправлене за потрібними адресами найближчими днями.

Найпершим оновлене посвідчення водія отримав замовник із польського Кракова.

Саме з Республіки Польща ми почали впровадження нового сервісу, але вже працюємо над тим, щоб доставка стала можливою і в інші країни. Наша мета – швидкі і зручні сервіси МВС для всіх українців, зокрема тих, які перебувають за кордоном,

– наголосив Ігор Клименко.

Як отримати посвідчення водія за кордоном: дивіться відеоінструкцію

Більше про послугу доставки посвідчення за кордон

МВС запустило послугу доставки посвідчення за кордон 16 жовтня. Спершу така опція стала доступною для українців у Польщі. Для того, щоб замовити відновлення документа із міжнародною доставкою, треба скористатися кабінетом водія.

Після входу потрібно вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та розрахуватися за послугу. Далі сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готове посвідчення на обране закордонне відділення Укрпоштою.

Виготовлення нового посвідчення водія коштуватиме орієнтовно 311 гривень (за адмінпослугу та бланк). А за доставку потрібно буде сплатити десь 960 гривень.

Термін доставки посвідчення за кордон – близько 15 днів. А вже з листопада послугу запустять не лише в Польщі, а й в інших європейських країнах.

Нагадаємо, що українці за кордоном також можуть скористатися послугами ДП "‎Документ". У таких центрах можна в тому числі й обміняти посвідчення водія. Це доступно у Польщі та віднедавна в Іспанії та Німеччині.