Посольство України в Чехії запустило чат-бот з відповідями на найбільш поширені питання

Чимало українців знайшли тимчасовий прихисток в Чехії. Очевидно, що в іншій країні з'являється багато питань щодо оформлення певних документів.

Щоб полегшити процес з'ясування потрібної інформації, Посольство України в Чехії запустило чат-бот. В ньому ви зможете знайти відповіді на найпопулярніші запитання, які отримують консульські співробітники.

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Посольство України в Чехії запустило чат-бот

Так, команда IBM Czech Republic у співпраці з Посольством України в Чехії розробила віртуального асистента для українців які тимчасово чи постійно проживають у Чехії.

Щоб скористатися ним, достатньо перейти за посиланням і натиснути "Розпочати". Чат-бот автоматично розпочне з вами комунікацію.

Такі віртуальні асистенти не завжди дають відповідь, якщо питання не має ключових слів по темі. Тому радимо написати їх у своєму запитанні. Наприклад, "закордонний паспорт" / "юридичний переклад" / "тимчасовий захист" / "дитячий садочок в Чехії" тощо.

Наразі віртуальний консул доступний лише в додатку Telegram.

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